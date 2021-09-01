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В Вашингтоне завершилась встреча Зеленского и Байдена

В Вашингтоне завершилась встреча Зеленского и Байдена

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Вашингтоне только что завершились переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, около 23:20 по киевскому времени Зеленский покинул Белый дом. Встреча продолжалась около двух часов, она началась после 21:00 по Киеву.

По информации Офиса Президента, на переговорах сегодня сначала должны были состояться переговоры в расширенном формате, после этого — разговор с глазу на глаз.

Добавим

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

Источник: УНН
Теги: Джо Байден, переговоры, Владимир Зеленский
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