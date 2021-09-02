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Украина планирует реформировать свой судебный сектор

Украина планирует реформировать свой судебный сектор

КИЕВ. 2 сентября. УНН. При поддержке США Украина реализует реформаторскую повестку дня для преобразования страны в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и практиками. Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины, пишет УНН.

Детали

Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками.

Цитата

“Вместе с тем Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц”, — говорится в заявлении.

Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятия законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.

Дополнение

Украина и США опубликовали совместное заявление , касающееся стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

В Белом доме началась встреча Зеленского и Байдена вечером, 1 августа. Зеленский передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинский.

Источник: УНН
Теги: Украина, реформы
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