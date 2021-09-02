Стало известно, когда состоится брифинг Зеленского после переговоров с Байденом

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена завершилась 1 сентября, а брифинг главы украинского государства ожидается не ранее 01:00 по киевскому времени 2 сентября. Об этом УНН рассказал информированный источник.

Детали

Брифинг с журналистами после двусторонних переговоров Владимир Зеленский проведет не раньше 01:00 по киевскому времени. Место проведения брифинга пока не уточнили.

Около 23:20 по киевскому времени Зеленский покинул Белый дом. Встреча продолжалась около двух часов, она началась после 21:00 по Киеву.

Добавим

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.