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ВОЗ обеспокоена новым штаммом коронавируса "Мю"

ВОЗ обеспокоена новым штаммом коронавируса "Мю"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Всемирная организация здравоохранения добавила в список для отслеживания новый штамм коронавируса, который получил название “Мю”. Об этом информируют на сайте ВОЗ, пишет УНН.

Детали

Штамм коронавируса “Мю” впервые был обнаружен в Колумбии в январе. ВОЗ предупредила, что защита от предыдущей инфекции или вакцинации может быть не таким сильным против варианта Mu, добавив, что для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования.

Вариант “Мю”, официально известный как B.1.621, имеет группу мутаций. Вариант еще был обнаружен в 39 странах. Хотя это составляет лишь 0,1% мировых случаев COVID-19, его распространенность в Южной Америке растет, и сейчас она составляет 39% случаев в Колумбии и 13% в Эквадоре.

Напомним

Специалисты Южно-Африканской Республики обнаружили на территории страны новый штамм коронавируса, который имеет повышенную степень мутации .

Исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует почти раз в неделю, а это — значительно чаще , чем предполагалось ранее.

Источник: УНН
Теги: ВОЗ, Коронавирус
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