В США из Афганистана прибыло более 23 тысячи афганцев группы риска

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Государственный департамент США сообщил, что с 124 000 эвакуированных из Афганистана 23 876 является афганскими гражданами, находящимися в группе риска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

31107 человек прибыли в США из Афганистана с 17 по 31 августа, а 23 876 является афганскими гражданами, находящимися в группе риска, включая заявителей на получение специальной иммиграционной визы (SIV) и других владельцев виз.

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“Подавляющее большинство людей, которые были эвакуированы по состоянию на 31 августа, относятся к категории афганцев, которые находятся в зоне риска. И многие из них принадлежат SIV ”, - сказал представитель Госдепа Вс Прайс.

Прайс сказал, что из более чем 31 000, которые прибыли в США, 4 446 являются гражданами США и 2 785 являются законными постоянными резидентами.

Напомним

США остановили свою дипмиссию в Афганистане и продолжат ее из Катара, завершив вывод своих войск из Афганистана.

США с середины августа вывезли из Афганистана более 116 тыс. Человек.