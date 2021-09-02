США продолжает выступать против "Северного потока - 2"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против “Северного потока — 2”. Об этом говорится в совместном заявлении США и Украины, пишет УНН.

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“Мы рассматриваем” Северный поток-2 “как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия ”, - говорится в заявлении.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Дополнение

Украина и США опубликовали совместное заявление , касающееся стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.