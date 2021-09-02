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20100

Петраков заявил о "психологической яме" сборной Украины после игры с Казахстаном

Петраков заявил о "психологической яме" сборной Украины после игры с Казахстаном

КИЕВ. 1 сентября. УНН. И.о. главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию после матча с командой Казахстана (2: 2). Слова специалиста приводит пресс-служба УАФ, передает УНН.

Детали

Петраков рассказал о том, как чувствует себя сборная после потери очков в игре с Казахстаном.

“Я говорил, что Казахстан — дисциплинированная, хорошая команда. Я предупреждал своих футболистов, чтобы они не тратили голевые моменты. Наверное, не достучался. Даже не знаю, с чем это связано. Такие ошибки имели место, профессиональные футболисты не могут забить мяч ... В концовке получили такой гол. Один, другой ... Мы будем разбирать. Спокойно поговорим с ребятами. Команда очень сильно расстроена. Мне надо вывести игроков из психологической ямы, поговорить с ними ”, - заявил Петраков.

Также он добавил, что “это спорт, футбол, нужно играть до конца. Вся команда расстроена, я расстроен, но сборная будет играть до конца ”.

Напомним

Украина драматично потеряла победу в матче с Казахстаном.

Источник: УНН
Теги: футбол
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