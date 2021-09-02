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Самый титулованный клуб НБА усилился двукратным чемпионом

Самый титулованный клуб НБА усилился двукратным чемпионом

КИЕВ. 2 сентября. УНН. БК “Лос-Анджелес Лейкерс” подтвердили подписание контракта с двукратным чемпионом НБА Рэджон Рондо, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

Прошлый чемпионат 35-летний игрок провел в “Атланте” и “Клипперс”, а в межсезонье перешел в “Мемфис”, который сразу выкупил баскетболиста. Также за свою карьеру Рондо поиграл за “Бостон”, “Даллас”, “Сакраменто”, “Чикаго” и “Новый Орлеан”.

Рондо уже имеет опыт выступления за “Лейкерс” с 2018 по 2020-й годы, вместе с клубом он стал чемпионом НБА в сезоне 2019/20.

На счету 35-летнего американца 918 матчей в НБА. В среднем за игру разыгрывающий набирает по 10,0 очка, 4,6 подбора и 8,1 передачи.

Справка

Ранее “Лейкерс” на сезон 2021-22 стали самой возрастной командой в истории НБА. Самым баскетболистом “Лейкерс” в будущем сезоне должен стать 37-летний Кармело Энтони. Также за команду выступят 36-летние Леброн Джеймс, Марк Газоль и Тревор Ариза. Самый молодой игрок — 20-летний Тейл Хортон-Такер.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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