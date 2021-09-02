Байден лично гарантирует введение санкций против "Северного Потока 2" в случае опасности для Украины - Зеленский

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент США Джо Байден лично гарантирует введение санкций США против “Северного Потока 2” в случае нарушений, которые могут нести опасность для Украины. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс конференции по итогам встречи с американским коллегой, передает корреспондент УНН.

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По словам Зеленского, в вопросе энергетической безопасности он получил от Байдена “обобщенную поддержку”. Кстати, написанных в совместном заявлении США и Германии, соответствуют тому, о чем стороны говорили на встрече, добавил он.

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“Пока мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны российской Федерации или иных сторон” Северного потока-2 “, в случае начала его работы, если со стороны этих стран будут затронуты какие-то вещи, которые предусматривает опасную ситуацию, энергетические проблемы для Украины, то США гарантируют введение санкций против “Северного Потока 2”, — сказал глава государства.

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Этот вопрос также обсуждался с представителями Конгресса США, добавил он.

Добавим

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена. По информации Офиса Президента, на переговорах сегодня сначала должны были состояться переговоры в расширенном формате, после этого — разговор с глазу на глаз.

ОП ранее обнародовал совместную заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.