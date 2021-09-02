В Херсонской области обнаружили 103 новых случая коронавируса в сутки

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Херсонской области за 1 сентября зафиксировано 103 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1249 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.

Цитата

“За последние сутки проведено 787 ПЦР-исследований, 260 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 594 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 103 новых лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, из которых 58 женщин и 45 мужчин. Среди них 16 детей и 1 медицинский работник ”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “83 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 20 человек ”.

Добавляется, что за сутки умерли 3 человека, а 32 выздоровели.

“Поэтому сейчас в области 38 081 лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирус.

Из них

−35447 человек побороли недугов;

−1385 человек инфицированы COVID-19;

−1249 человек умерли ”, - говорится в сообщении.