Новости: Спорт
2 сентября 2021, 05:29 • Сергей Куркович • 11970
Теннис: Свитолина обыграла вторую соперницу на "US Open"
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США ( "US Open"), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Детали
Наша соотечественница обыграла испанку Ребекку Масарову - 6: 2, 7: 5. Во втором сете при счете 5: 5 Элина заработала двойной брейк-пойнт на подаче соперницы, и в этот момент матч остановили из-за дождя. После восстановления противостояния Свитолина реализовала свое преимущество и завершила встречу собственной подачей.
За путевку в четвертый раунд наша землячка поведет борьбу с 25-й сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной.
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Источник: УНН
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