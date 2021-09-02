Теннис: Свитолина обыграла вторую соперницу на "US Open"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата США ( "US Open"), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

Наша соотечественница обыграла испанку Ребекку Масарову - 6: 2, 7: 5. Во втором сете при счете 5: 5 Элина заработала двойной брейк-пойнт на подаче соперницы, и в этот момент матч остановили из-за дождя. После восстановления противостояния Свитолина реализовала свое преимущество и завершила встречу собственной подачей.

За путевку в четвертый раунд наша землячка поведет борьбу с 25-й сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной.

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