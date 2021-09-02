Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,00 0,1101  EUR: 31,93 0,1006 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украине не хватает более 17 тыс. полицейских. Наибольший некомплект в Киевской области
В Украине не хватает более 17 тыс. полицейских. Наибольший некомплект в Киевской области
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
11550

Премьер-министром Афганистана может стать лидер талибов

Премьер-министром Афганистана может стать лидер талибов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство Афганистана может возглавить лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде. Об этом заявил член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани, пишет УНН со ссылкой на ToloNews.

Детали

Талибы уже назначили губернаторов, начальников полиции и начальников полиции провинций и районов. Исполнительную власть могут также возглавить Мулла Абдул-Гани Барадар или Мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани.

Цитата

“Исламский Эмират действует в каждой провинции. В каждой провинции есть губернатор, который начал работать. В каждом районе есть начальник полиции в каждой провинции, работающих на людей”, — сказал представитель “Талибана” Абдул Ханан Хакани.

Хотя талибы говорят, что консультации по формированию нового правительства завершаются, общественные обсуждения относительно названия системы, национального флага или гимна страны не проводились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель и Джонсон обсудили стратегию по Афганистану

Источник: УНН
Теги: правительство, Афганистан, Талибан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.