Премьер-министром Афганистана может стать лидер талибов

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство Афганистана может возглавить лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде. Об этом заявил член комиссии движения по культуре Анамуллы Самангани, пишет УНН со ссылкой на ToloNews.

Детали

Талибы уже назначили губернаторов, начальников полиции и начальников полиции провинций и районов. Исполнительную власть могут также возглавить Мулла Абдул-Гани Барадар или Мулла Якуб, а верховным судьей может стать мулла Абдул Хаким Хаккани.

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“Исламский Эмират действует в каждой провинции. В каждой провинции есть губернатор, который начал работать. В каждом районе есть начальник полиции в каждой провинции, работающих на людей”, — сказал представитель “Талибана” Абдул Ханан Хакани.

Хотя талибы говорят, что консультации по формированию нового правительства завершаются, общественные обсуждения относительно названия системы, национального флага или гимна страны не проводились.

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