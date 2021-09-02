На Буковине обнаружили 148 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Черновицкой области от 1 сентября зафиксировали 148 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 27 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 81 980 случаев болезни. За последние сутки 27 человек выздоровели, 78 606 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1845 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 661 ПЦР-исследования и 811 экспресс-тест.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2288371 выпады к коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 833 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.