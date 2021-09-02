Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью в игре с Боснией и Герцеговиной

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В рамках поединка отбора ЧМ-2022 грозная сборная Франции потеряла очки в домашней встрече с Боснией и Герцеговиной, передает корреспондент УНН.

Детали

Команды обменялись голами в концовке тайма. За гостей отличился Эдин Джеко после передачи Демирович, а ответ от “трехцветных” была от Гризманн.

На старте второй половины ситуацию для хозяев ухудшило изъятия Кунде. Счет до финального свистка так и не изменился — 1: 1.

Дополнение

Обе команды выступают вместе с Украиной в группе D. Французы лидируют с 8-ю очками в 4-х матчах, а “Босния и Герцеговина” имеет 2 балла в 3-х баталиях.