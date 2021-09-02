На 2 сентября установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 2 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 575.0652 грн;

Серебро - 20.8645 грн;

Платина - 875.3342 грн;

Палладий - 2 166.6492 грн.

По сравнению с 1 сентября курс всех металлов вырос.