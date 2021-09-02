Новости: Экономика
2 сентября 2021, 06:31 • Златослава Максымук • 7155
На 2 сентября установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Национальный банк Украины на 2 сентября 2021 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 575.0652 грн;
Серебро - 20.8645 грн;
Платина - 875.3342 грн;
Палладий - 2 166.6492 грн.
По сравнению с 1 сентября курс всех металлов вырос.
Источник: УНН
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