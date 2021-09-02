"Колос" приобрел у "Львова" бразильского форварда

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В ФК "Колос" присоединился бразильский форвард Ренан, который принадлежал ФК "Львов", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Колоса".

Что известно

Соглашение с Ренаном заключено сроком на 3 года. Выступать за “Колос” бразилец будет под 19 номером.

Детали

В 2017 году Ренан переехал в Словакию, где подписал контракт с “ВИОНА” (Злате-Моравце). Дебютировал в словацкой Суперлиге 23 июля 2017 в победном (2: 1) домашнем поединке 1-о тура против “Ружомберока”.

С 2019 года выступал за “Львов”. Всего за прошлый сезон в футболке “сине-золотых львов” успел сыграть в 30 официальных матчах и забить 9 голов, после чего в сентябре 2020 был отдан в аренду в португальский “Жил Висенте”.

В нынешнем сезоне провел пять матчей за “Львов”, в которых отметился голом в ворота “Александрии”.

Напомним

Хорватский клуб арендовал легионера “Динамо”.