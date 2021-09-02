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Паралимпиада-2020: Украинские копилка медалей пополнилась "золотом" с европейским рекордом

Паралимпиада-2020: Украинские копилка медалей пополнилась "золотом" с европейским рекордом

КИЕВ. второе августа. УНН. Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный получили золотые медали на Паралимпийских играх в Токио сегодня, 2 сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Champion.com.

Детали

На Паралимпиаде в Токио украинская легкоатлетка Мария Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра стоя в классе F35. Украинка праздновала победу с результатом 12.24. Помазан ближайшую соперницу опередила аж на 3,09 метра.

Владислав Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37.

Украинец праздновал победу с результатом 6.59. Также Загребельный установил рекорд Европы.

Напомним

Анастасия Москаленко с мировым рекордом выиграла “золото”. Это 75 медаль для Украины в Токио.

Источник: УНН
Теги: Украина, золото, паралимпийцы
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