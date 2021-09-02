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Футболист "Динамо" Родригес перешел во французский клуб

Футболист "Динамо" Родригес перешел во французский клуб

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Футболист сборной Люксембурга и “Динамо” Жерсон Родригес проведет следующий сезон во французском ФК “Труа”, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

Люксембуржец проведет сезон 2021/2022 во французской Лиге 1. Жерсон на правах аренды подписан французским клубом “Труа”.

После стартовых четырех туров “Труа” занимает последнее, двадцатое место в Лиге 1, набрав 1 очко. По итогам прошлого сезона “Труа” занял первое место в Лиге 2, благодаря чему повысился в классе.

Заметим, что Родригес в нынешнем сезоне провел 3 официальных матча за “Динамо” (1 в стартовом составе).

Напомним

Украинский нападающий оформил дебютный гол за французскую команду.

Источник: УНН
Теги: футбол, Франция
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