В США выбросили более 15 млн доз вакцины: что стало причиной - NBC

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Аптеки и правительства штатов США выбросили минимум 15,1 миллиона доз вакцин против Covid-19 с 1 марта, согласно правительственным данным, полученным NBC News. Об этом пишет УНН.

Детали

Аптечная компания Walgreens сообщает о наибольшем количестве отходов в любой аптеке, штате или другому поставщику вакцин — почти 2,6 миллиона неиспользованных доз. CVS сообщил о 2,3 миллиона неиспользованных доз, тогда как Walmart сообщил о 1,6 миллиона, а Rite Aid — о 1,1 миллиона.

Также вакцины выбрасывали и Министерства здравоохранения Штатов, но в меньших объемах

В общем, существует ряд причин, почему некоторые дозы вакцины выбрасывают — от трещины во флаконе или ошибки при разведении вакцины в неисправности морозильной камеры к большей дозы во флаконе, чем людей, которые этого хотят.

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“Это действительно трагично, что мы имеем ситуацию, когда вакцины тратятся впустую, а во многих африканских странах не было привито даже 5 процентов населения”, — сказала Шарифа Секалала, доцент кафедры глобального права здравоохранения в Университете Уорвика Англии.

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Напомним

В США зафиксировали 40 330 712 случаев инфицирования коронавируса. Более 165 млн людей получили одну или две дозы вакцины Moderna или Pfizer, или одноразовый прививки Johnson & Johnson.