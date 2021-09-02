ООС: текущих суток боевики ранили украинского военного

КИЕВ. 2 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом УНН сообщили в штабе ООС.

Детали

В направлении Золотого-4 российские наемники дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов. У Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Причепиловка и Невельского противник обстреливал украинские позиции по автоматических станковых гранатометов. Вблизи Широкино российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении поселка Пески враг применял ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

У Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранения . Защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное.

Реакция украинской стороны

В ответ на агрессию украинские защитники подавляли огневые точки противника с запрещенных минского договоренностями образцов вооружения.

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Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 2 сентября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Дополнение

Военный конфликт и российская агрессия на востоке Украины унесли жизни 15 000 украинцев.

Соединенные Штаты вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой, говорится в тексте заявления о стратегическом партнерстве США и Украины.