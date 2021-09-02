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Вывел почти полмиллиарда гривен: бывшему руководителю банка грозит до 15 лет заключения

Вывел почти полмиллиарда гривен: бывшему руководителю банка грозит до 15 лет заключения

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший руководитель одного из коммерческих банков растратил почти полмиллиарда грн средств учреждения. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, руководитель банка по предварительному сговору с должностными лицами финучреждения в течение 2014 года растратил 476,7 млн грн средств банка путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования. Позже часть средств (174,5 млн грн) он легализовал, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

В суд направили обвинительное заключение по екскеривника банка за растраты средств учреждения и их легализации по таким статьям УК Украины:

  • ч. 5 ст. 191 (грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества);
  • ч. 3 ст. 209 (грозит лишение свободы от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества).

Досудебное расследование проводили работники Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Напомним

Весной этого года в Днепропетровской области четыре руководителя коммерческого банка растратили 86 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, растрата
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