Не простоял и суток: в центре Киева грузовик провалил новый фонтан

КИЕВ. 2 сентября. УНН. На Арсенальной площади в Киеве 1 сентября городские власти открыли новый фонтан с подсветкой. Однако на следующий день на него наехал грузовик и частично провалился под землю, в четверг сообщил мэр Киева, пишет УНН.

Цитата:

"Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан. Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, что находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать ближе", - написал Кличко в Telegram-канале.

Детали

Отмечается, что в результате наезда грузовика повреждено покрытие, обустроенное на фонтане. Специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой.

Кличко добавил, что инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. "А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", - добавил он.

В комментарии УНН пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко отметила, что сейчас правоохранителями зафиксировано обращение об аварии на Арсенальной площади.

"Обращение (об аварии - ред.) есть. На место инцидента выехали полицейские, событие еще не квалифицировали, проводится проверка", - отметила Тищенко.

Добавим

В августе сообщалось о реконструкции Арсенальной площади в Киеве. В планах КГГА было установление фонтана и высадка аллеи сакур. Также сообщалось, что при разработке проекта благоустройства площади было также предусмотрено создание безбарьерного пространства, озеленение территории перед входом в здание станции метро "Арсенальная" и обновление уличного освещения.