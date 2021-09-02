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ЕС заявил, что не будет спешить с признанием "Талибана"

ЕС заявил, что не будет спешить с признанием "Талибана"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Европейский Союз заявил, что им нужно будет сотрудничать с "Талибаном". Однако признавать талибов новыми правителями Афганистана в ЕС пока не спешат, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

"Среди государств-членов Евросоюза и в контексте “Группы семи” нет никаких сомнений в том, что нам нужно взаимодействовать с "Талибаном", нам нужно общаться с ним и влиять на него, используя рычаги, которые у нас есть. Но мы не будем спешить признавать эту новую формацию или устанавливать официальные отношения", - заявил управляющий директор Европейской комиссии по вопросам Азии и Тихого океана Гуннар Виганд.

Детали

Издание сообщает, что официальные отношения между Евросоюзом и "Талибаном" возникнут только в том случае, если талибы начнут соблюдать конкретные условия, включая уважение прав человека и беспрепятственный доступ для сотрудников по оказанию помощи.

В то же время, в Евросоюзе отметили, что признание талибов может произойти в случае обеспечения боевиками свободного прохода афганцам, которые желают покинуть страну, отказ от мести против тех, кто связан с иностранными государствами или бывшим правительством, и предотвращение превращения Афганистана в убежище для террористов.

Гуннар Виганд также сказал, что непонятно, смогут ли талибы эффективно управлять, но для Евросоюза ключевым условием официальных отношений будет создание всеобъемлющего и репрезентативного переходного правительства.

Добавим

Руководители "Талибана" готовятся в четверг обнародовать свое новое правительство. Известно, что правительство Афганистана может возглавить лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Афганистан, Талибан
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