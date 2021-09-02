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Белорусские силовики на границах вынуждали мигрантов уйти на литовскую сторону

Белорусские силовики на границах вынуждали мигрантов уйти на литовскую сторону

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter опубликовал видео, в котором белорусские силовики в балаклавах и со щитами вынуждают уйти на литовскую сторону нескольких мигрантов, передает УНН.

Цитата

“Этот короткий видеоролик доказывает жестокое и дерзкое обращение с мигрантами со стороны властей Беларуси. Их заманили в страну как туристов, а теперь насильно вытесняют на территорию Евросоюза. Они слишком поздно осознают этот обман”, — написал Линкявичюс.

Детали

Видео было снято литовскими пограничниками. На самом видео автор заявляет, что белорусские силовики в балаклавах и со щитами вынуждают уйти на литовскую сторону нескольких мигрантов. При этом они стучат по щитам и командуют: “Вперед!”.

Добавим

Литва обвиняет белорусских пограничников в нарушении границы. Так, 18 августа сообщалось, что белорусские пограничники, сопровождавшие группу из 35 нелегальных мигрантов, которые намеревались проникнуть на территорию Литвы, нарушили границу.

После того, как 12 белорусских пограничников нелегально пересекли литовскую границу, Министерство иностранных дел Литвы вручило Минску ноту.

Тем временем, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Польшу и Латвию помочь мигрантам, оказавшимся в "ловушке" на границе с Беларусью.

Источник: УНН
Теги: Литва, Беларусь
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