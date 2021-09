Белорусские силовики на границах вынуждали мигрантов уйти на литовскую сторону

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в своем Twitter опубликовал видео, в котором белорусские силовики в балаклавах и со щитами вынуждают уйти на литовскую сторону нескольких мигрантов, передает УНН.

Цитата

“Этот короткий видеоролик доказывает жестокое и дерзкое обращение с мигрантами со стороны властей Беларуси. Их заманили в страну как туристов, а теперь насильно вытесняют на территорию Евросоюза. Они слишком поздно осознают этот обман”, — написал Линкявичюс.

Детали

Видео было снято литовскими пограничниками. На самом видео автор заявляет, что белорусские силовики в балаклавах и со щитами вынуждают уйти на литовскую сторону нескольких мигрантов. При этом они стучат по щитам и командуют: “Вперед!”.

This short video shot by #Lithuania’s border guards proves the brutal, audacious treatment of migrants by #Belarus officials. They have been lured into the country as tourists and are now forcefuly being pushed into #EU territory. They do realize that scam too late. pic.twitter.com/6nF1wq7l9P