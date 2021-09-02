В Катаре заявили, что работают с талибами для открытия аэропорта Кабула "как можно скорее"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани заявил в четверг, что государство ведет переговоры с движением "Талибан" и работает с Турцией для восстановления операций в аэропорту Кабула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Так, Шейх Мохаммед сделал заявление на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом в Дохе.

Как отмечает агентство AFP, речь идет об открытии аэропорта "как можно скорее".

Отметим, что на той же пресс-конференции Рааб заявил о необходимости взаимодействовать с талибами по Афганистану, в то же время, по его словам, у Великобритании нет планов по признанию их правительства в ближайшее время.

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Добавим

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что "Талибан" ведет переговоры с Катаром и Турцией об управлении кабульским аэропортом после вывода американских войск из Афганистана.

Переговоры направлены на обеспечение безопасности аэропорта, чтобы люди, которые хотят покинуть страну, могли сделать это коммерческими рейсами.

Ранее стало известно, что талибы пытаются договориться с Турцией об управлении аэропортом. В частности, об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Анкара все еще обдумывает это предложение.

Добавим

31 августа пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что Украина планирует продолжать эвакуацию своих граждан из Афганистана после 31 августа. По его словам, за последние несколько дней в украинские дипломатические ведомства поступила новая волна запросов об эвакуации из страны. В этом контексте следует отметить, что Президент Владимир Зеленский еще на прошлой неделе провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Разговор шел о налаживании эффективного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины с территории Афганистана.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.