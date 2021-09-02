Новости: УНН-Одесса
2 сентября 2021, 15:08 • Дмитрий Нечаев • 12735
Аллея звезд в Одессе пополнилась тремя именами
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Имена трех одесситов появились на Аллее звезд в День города. Три новых звезды связаны с ушедшими из жизни деятелями культуры и искусства – художником Юрием Егоровым, драматургом Анной Яблонской и поэтом Семеном Липкиным.
Таким образом, общее число памятных плит увеличилось до 38. В открытии участвовали мэр Одессы Геннадий Труханов, представители творческой интеллигенции. Сертификаты к открывшимся звездам вручили родственникам.
Аллея Звезд находится на улице Ланжероновской, недалеко от Оперного театра, она была открыта на День города в 2014 году, и с тех пор каждый год список ее имен возрастает.
Источник: УНН
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