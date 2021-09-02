Аллея звезд в Одессе пополнилась тремя именами

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Имена трех одесситов появились на Аллее звезд в День города. Три новых звезды связаны с ушедшими из жизни деятелями культуры и искусства – художником Юрием Егоровым, драматургом Анной Яблонской и поэтом Семеном Липкиным.

Таким образом, общее число памятных плит увеличилось до 38. В открытии участвовали мэр Одессы Геннадий Труханов, представители творческой интеллигенции. Сертификаты к открывшимся звездам вручили родственникам.

Аллея Звезд находится на улице Ланжероновской, недалеко от Оперного театра, она была открыта на День города в 2014 году, и с тех пор каждый год список ее имен возрастает.