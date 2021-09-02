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Новости: УНН-Одесса
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Аллея звезд в Одессе пополнилась тремя именами

Аллея звезд в Одессе пополнилась тремя именами

фотогалерея

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Имена трех одесситов появились на Аллее звезд в День города. Три новых звезды связаны с ушедшими из жизни деятелями культуры и искусства – художником Юрием Егоровым, драматургом Анной Яблонской и поэтом Семеном Липкиным.

Таким образом, общее число памятных плит увеличилось до 38. В открытии участвовали мэр Одессы Геннадий Труханов, представители творческой интеллигенции. Сертификаты к открывшимся звездам вручили родственникам.

Аллея Звезд находится на улице Ланжероновской, недалеко от Оперного театра, она была открыта на День города в 2014 году, и с тех пор каждый год список ее имен возрастает.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область
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