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Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Десять украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

КИЕВ. 2 сентября. УНН. К ежегодного рейтинга лучших университетов мира от журнала Times Higher Education попало десять украинских университетов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки, пишет УНН.

Детали

Украинские университеты среди мировых заведений расположились на следующих позициях:

  1. Сумской государственный университет — 501-600 место;
  2. Национальный университет “Львовская политехника” — 601-800 место;
  3. Харьковский национальный университет радиоэлектроники — 1001-1200 место;
  4. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара — 1201+ место;
  5. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 1201+ место;
  6. Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” — 1201+ место;
  7. Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского” — 1201+ место;
  8. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 1201+ место;
  9. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — 1201+ место;
  10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 1201+ место;

Справка

Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Для нынешнего рейтинга издание проанализировало более 108 миллионов цитирований в более чем 14,4 миллионах научных публикаций почти 22 тыс. ученых во всем мире.

В общем собрано более 430 тыс.точек данных с более чем 2100 учреждений, подавших данные.

Напомним

В прошлом году шесть украинских университетов вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений мира, по версии QS World University Rankings 2020.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование
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