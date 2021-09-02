Дело танкера "Delfi": экс-капитану порта Южный за служебную халатность грозит до 5 лет тюрьмы

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Бывшему капитану порта Южный сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия — танкер "Delfi" сорвался якоря и разлил нефтепродукты. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, бывший капитан порта Южный с 2 до 22 ноября 2019 не принял необходимых и предусмотренных законом мер и не оценил угрозу возникновения чрезвычайной ситуации в виде дрейфа неконтролируемого технически неисправного судна "Delfi". Танкер без надлежащих документов и с меньшим числом экипажа, чем требовалось, пересек государственную границу Украины в зоне его ответственности.

В результате во время шторма 22 ноября 2019 грузовой танкер в акватории порта Южный сорвался якоря и, дрейфуя, сел на мель вблизи одесского пляжа "Дельфин".

Размер причиненного ущерба ГП "Администрация морских портов Украины" за период проведения аварийно-спасательных работ по локализации и ликвидации аварии, в том числе разлива нефтепродуктов и загрязняющих веществ с судна "Delfi", составляет более 7 млн гривен.

Бывшему капитану порта Южный сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Согласно статье ему грозит лишение свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним

В конце июля 2020 года Президент поручил подъем Delfi министру инфраструктуры Владиславу Криклию. Одновременно помощь государству предложили две компании, которые 26 августа подняли танкер, а 10 сентября уже смогли начать его буксировку в порт Черноморск. 10 сентября 2020 года буксиры завершили транспортировку танкера Delfi с городского пляжа Одессы в порт Черноморска. Процесс транспортировки занял более 8 часов.

Юристы отмечали после этого, что было бы справедливо взыскать с судовладельца "Delfi" расходы и убытки, связанные с поднятием танкера.

Позже Хозяйственный суд Одесской области обязал компанию-владельца танкера "Delfi" выплатить Администрации морских портов Украины более 2,7 млн грн.