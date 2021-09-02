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В Беларуси из-за новых турникетов в школах дети стоят в длинных очередях

В Беларуси из-за новых турникетов в школах дети стоят в длинных очередях

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Беларуси власти установили в школах новые турникеты, что вызвало массовый коллапс на входах, дети стоят в длинных очередях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм канал “Беларусь головного мозга”.

Детали

В социальных сетях появились видео, где у входа в школы образовались длинные очереди из учеников, желающих попасть внутрь здания. Отмечается, что массовый коллапс вызвали новые турникеты.

Как сообщает издание “Минск новости”, новые турникеты установлены в рамках программы от департамента охраны МВД. Отмечается, что с 1 сентября в минских школах появились видеокамеры и турникеты. Отныне ученик отмечается карточкой, сканирует отпечаток пальца или проходит идентификацию по лицу.

Также издание пишет, что сотрудники МВД будут заступать на пост за час до начала занятий, а заканчивать дежурство — спустя 60 минут после окончания уроков. В остальное время охраной займутся сторожа.

Добавим

Как сообщили УНН в Министерстве образования Украины, в украинских школах с ответственностью относятся к безопасности учащихся во время учебного процесса с выполнением всех комплексных мероприятий. В учебных заведениях в течение последних лет по инициативе руководителей школ установлено муниципальную охрану и электронно-пропускные системы доступа.

При этом, директора школ отмечали, что основной проблемой правил безопасности остается отсутствие муниципальной охраны для детей, что усиливает уровень опасности.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, школа
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