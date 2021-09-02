Встрече Зеленского и Путина мешает вопрос Крыма - Песков

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Киев и Москва далеки от согласования повестки возможной встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина. Мешает, среди прочего, вопрос временно окупированного Россией Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью “Известиям”, передает УНН.

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“Господин Зеленский сказал, что он хотел бы встретится с Путиным. Путин сказал, что он готов к общению. Но любое общение на высшем уровне оно „А“ — должно быть хорошо подготовлено и „Б“ — должно преследовать определенные цели.

В плане подготовки имеются еще проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждаться. Владимир Зеленский все время настаивает на том, чтобы обсуждать Крым, президент Путин не то чтобы не готов, но там нет субстанций для обсуждений”, — сказал Песков.

“Поэтому можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает такой возможности, но при этом офис президента Украины и администрация президента России пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку”, — добавил пресс-секретарь.

Детали

На уточняющий вопрос журналиста о том, можно ли ожидать встречи в 2021 году, он ответил: “Я не думаю, что она состоится”.

Напомним

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская сторона не готова к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

Ещё в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

20 мая Владимир Зеленский во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обох стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.



В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в июле Песков сообщил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины не ведется.