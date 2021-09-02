В Ровенской области мужчина поджег своего племянника: ему грозит пожизненное заключение

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В результате бытовой ссоры мужчина вылил бензин на своего племянника и поджег его. Пострадавший получил ожоги всего тела. Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

Полицейские установили, что 1 сентября между нетрезвым пенсионером и его 31-летним племянником произошла очередная бытовая ссора. Последний якобы не помогал по хозяйству и злоупотреблял спиртными напитками. Дядя взял канистру с бензином, вылил на племянника, который лежал на кровати в комнате, и поджег. Потерпевший, на котором горел огонь, выбежал из дома и побежал за помощью к соседям, тогда как злоумышленник тушил пламя в доме. Племянника в тяжелом состоянии госпитализировали в ожоговое отделение Ровенской областной больницы.

“В ходе осмотра места происшествия были зафиксированы следы поджога, а в доме — обгоревшая одежда на пострадавшем и обгоревшие предметы на кровати... Установлено, что совершению преступления предшествовали длительные конфликты с племянником. 69-летнего жителя села Оженин задержали по части 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания”, — сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Кроме того, результаты осмотра задержанного на состояние алкогольного опьянения показали — 1,36 промилле.

По факту покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, начали досудебное расследование по ч. 2 ст.15 и ч. 2 п. 4 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Злоумышленник свою вину отрицает. Сейчас решается вопрос о сообщении жителю села Оженин подозрения и избрании меры пресечения.

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