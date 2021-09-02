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Обыски в городском совете Полтавы: чиновников поймали на взятке

Обыски в городском совете Полтавы: чиновников поймали на взятке

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Сегодня в городском совете Полтавы происходили обыски. Как позже сообщил Офис Генерального прокурора, на получении взятки поймали депутата и начальника одного из управлений Полтавского городского совета, передает УНН.

Детали

По данным следствия, злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности.

Чиновники требовали 5 тыс. долл США за предоставление паспорта фасада объекта недвижимости, расположенного в центре Полтавы, и непривлечение его к ответственности за проведенную реконструкцию здания.

После получения последней части взятки в сумме 3 тыс. долл США депутата задержали по ст. 208 УПК Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируют объявить о подозрении.

Сейчас ведется расследование.

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Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Полтава и Полтавская область
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