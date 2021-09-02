Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,00 0,1101  EUR: 31,93 0,1006 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: УНН-Одесса
Архив
8190

Звучащая скульптура появилась в Одессе на день города

Звучащая скульптура появилась в Одессе на день города

фотогалерея

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Скульптурно-звуковой арт-объект открылся возле аэропорта “Одесса” 2 сентября, в день празднования 227-ой годовщины со дня основания города.

Детали

Арт-объект представляет собой скульптуру, напоминающую формой ухо и ракушку, передающую смесь различных звуков. Это шум моря, хруст арбузов, гудки кораблей, мяуканье котов и другое. Скульптура создана в рамках всеукраинского проекта “Звуки города”, посвященного 30-летию независимости Украины.

Ее авторы Алена Тимошенко, Наталья Ткаченко и Лера Гинзбург хотели передать через звуки атмосферу города. В этом им помоголи одесситы — Алексей Ботвинов, Михаил Рева, Даяна Ястремская и Борис Барский. Аналогичные скульптуры, но со своими звуками, появятся еще в 6 городах Украины: Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Мариуполе. Также уже создано объединенное звучание для территории Крыма.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.