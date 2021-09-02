Ситуация на Донбассе: боевики совершили четыре обстрела, ранено военного

КИЕВ. 2 сентября. УНН. С начала этого периода, 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, ранено украинского военного, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100-мм.

Цитата

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Добавим

В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним

За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.