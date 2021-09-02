Ситуация на Донбассе: боевики совершили четыре обстрела, ранено военного
КИЕВ. 2 сентября. УНН. С начала этого периода, 2 сентября, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, ранено украинского военного, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Неподалеку Золотого-3 враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел из минометов 120-го калибра.
У Красногоровки противник применил артиллерию калибра 100-мм.
Цитата
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Добавим
В ответ на вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Напомним
За прошедшие сутки, 1 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня.