Медведчуку еще на два месяца продлили домашний арест

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Печерский суд Киева 2 сентября еще на два месяца - до 31 октября продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату от "Опозиційної платформи — За життя" Виктора Медведчука, передает УНН.

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"Ходатайство прокурора удовлетворить и продолжить в пределах сроков досудебного расследования уголовного производства от 11.03.2021 года к 31.10.2021 года срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Медведчука Виктора Владимировича", - сообщила судья.

Контекст

В мае этого года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Уже 13 мая Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.

20 мая СБУ получила разрешение на задержание Тараса Козака. Он был объявлен в розыск. В СБУ говорили, что Козак находится в России, Медведчук отмечал, что в Беларуси.

24 июня СБУ и ГБР провели обыски в рамках дела, где фигурируют народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак.

В июле Печерский районный суд Киева продолжил на 6 месяцев срок досудебного расследования по уголовному делу по подозрению в частности в государственной измене Медведчука и Козака.