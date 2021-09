Количество жертв урагана "Ида" возросло до 22 человек, среди них двухлетний ребенок - СМИ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По меньшей мере 22 человека погибли в результате урагана "Ида", который побил рекорд по количеству осадков и спровоцировал беспрецедентное внезапное наводнение в Нью-Йорке. Об этом сообщает телекомпания NBC, информирует УНН.

Детали

По данным полиции, четыре женщины, трое мужчин и двухлетний мальчик погибли в результате пяти отдельных наводнений в городе. В Нью-Джерси были убиты еще 14 человек, в том числе пять жителей комплекса апартаментов Oakwood Plaza в Элизабет и один человек, тело которого было обнаружено в Пассаик.

"Сегодня вечером мы переживаем историческое погодное явление: рекордный дождь по всему городу, жестокие наводнения и опасные условия на наших дорогах", - написал в Твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

По данным Национальной метеорологической службы США, дневное количество осадков составило 18 см, побив предыдущий рекорд в 10 см, установленный в 1927 году. Между тем, в Ньюарке выпало 21 см дождя, что превышает рекорд 1959 года - 5 см.

Погода и наводнение привели к тому, что транспорт в Нью-Йорке практически полностью остановился, а движение в метро было приостановлено или сильно ограничено.

A torrent of water poured into a New York subway station Wednesday night as remnants of #HurricaneIda unleashed dangerous flash floods and tornadoes across the Northeast https://t.co/fYrX9zQKqi pic.twitter.com/ekke5dbANJ