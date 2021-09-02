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Во Львове исчезли четверо несовершеннолетних парней

Во Львове исчезли четверо несовершеннолетних парней

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во Львове полицейские разыскивают четырех несовершеннолетних ребят. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Цитата

"2 сентября, около 16.00 в полицию поступило сообщение о том, что из помещения одной из школ на Сыхове исчезли четверо ребят в возрасте от 11 до 13 лет, воспитанники львовского Центра поддержки детей. Разыскиваемые: Арсюков Александр Юрьевич - возраст 11 лет, Павлишин Михаил Сергеевич - возраст 12 лет, а также 13-летние Ищук Юрий Сергеевич и Могила Кирилл Романович", - говорится в сообщении.

Детали

К розыску несовершеннолетних привлекли сотрудников полиции Львовской области, военнослужащих Национальной гвардии Украины, сотрудников других служб и неравнодушных граждан.

"Просьба ко всем, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение ребят, заявить о своем желании на оперативную линию 102", - добавили в полиции.

Напомним

9 августа возле острова Джарылгач вблизи пгт Лазурное Скадовского района исчезло два человека. Тело ребенка обнаружили правоохранители в тот же день.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, полиция, дети
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