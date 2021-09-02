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В МИД РФ призвали "добиваться эмбарго на поставку вооружений" в Украину на фоне помощи от США

В МИД РФ призвали "добиваться эмбарго на поставку вооружений" в Украину на фоне помощи от США

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество “добиваться эмбарго на поставку вооружений” в Украину, передает корреспондент УНН.

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“Международное сообщество должно... добиваться эмбарго на поставку вооружений (в Украину - ред.)”, — сказала она на брифинге.

Детали

Захарова также заявила, что МИД РФ “обеспокоен действиями США и других стран-членов НАТО”, направленных на поддержку Украины, в частности в оборонной сфере.

Представитель МИДа также упомянула, что только в текущем году со странами НАТО Украина провела уже шесть совместных учений, что Захарову также обеспокоило.

Добавим

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает военную помощь, обещанную Соединенными Штатами Украине, “опасной”.

Добавим

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и Байдена.

По итогам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорится о противодействии российской агрессии.

Также в документе говорится, что Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн. долларов, что включает покупку систем “Джавелин” и прочее оборонное летальное и нелетального оборудование, которое позволит Украине “более эффективно защищать себя от российской агрессии”.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдена формат по имплементации США к мирному урегулированию на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
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