В центре Киева из-за аварии не работают "Большой" и "Малые" фонтаны

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В центре Киева из-за аварии на городской электросети, в районе Майдана Независимости, обесточены фонтаны. Об этом сообщили в Киевводфонде, передает УНН.

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"В связи с аварией на городской электросети в районе Майдана Независимости, обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ "Глобус" и другие близлежащие объекты", - говорится в сообщении.

Детали

Специалистами СВКП "Киевводфонд" совместно с представителями ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" проводят необходимые действия для восстановления электронапряжения. Информацию о возобновлении работы фонтанов предоставят позже.

Дополнение

Сезон фонтанов в Киеве стартовал 15 мая, в 12:00. В этот день начали работу фонтаны на Майдане Независимости, на улице Крещатик, 25, улице Большой Васильковской, 119-121, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала.