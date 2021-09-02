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Virgin Galactic отправит военно-воздушные силы Италии с исследовательской миссией в космос

Virgin Galactic отправит военно-воздушные силы Италии с исследовательской миссией в космос

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Virgin Galactic Holdings Inc вместе с ВВС Италии запускает свою первую коммерческую исследовательскую миссию под названием "Unity 23" в космос. Об этом сообщает УНН, передает Reutres.

Детали

Компания космических путешествий Virgin Galactic определила конец сентября или начало октября в качестве времени для миссии, в которой примут участие три члена экипажа ВВС Италии.

Экипаж изучит влияние на человеческое тело при переходе от гравитации в атмосферу с низкой гравитацией и даст представление о будущих системах и технологиях космических полетов.

Дополнение

Миссия состоится после успешного первого испытательного полета экипажа в космос на пассажирской ракете Virgin Galactic в июле.

Федеральное управление гражданской авиации США расследует отклонения от траектории полета самолета, который доставил миллиардера Ричарда Брэнсона в космос.

В июле компания заявила, что планирует еще как минимум два испытательных полета, прежде чем начать регулярную коммерческую эксплуатацию в 2022 году.

По словам генерального директора Майкла Колглазье, в одном из этих полетов будут находиться четыре итальянских астронавта-стажера.

Источник: УНН
Теги: космос, Италия
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