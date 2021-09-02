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Новости: УНН-Одесса
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Дерево завалило вход в одесскую школу, в городе штормовое предупреждение

Дерево завалило вход в одесскую школу, в городе штормовое предупреждение

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Из-за сильных порывов ветра три большие ветки клена упали перед входом в школу № 16, что на улице Пироговская в Одессе, передает УНН.

Детали

ЧП произошло, когда в школе шли уроки. Пострадавших нет. Главный вход в учебное заведение закрыли, а учеников после занятий выпускали через задний двор.

2 сентября в городе наблюдается ветер до 20 метров в секунду. Порывы сохранятся ночью. В связи с погодными условиями объявлено штормовое предупреждение.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, школа
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