"Черноморец" арендовал защитника "Динамо"

КИЕВ. 2 сентября. УНН. ФК "Динамо" Киев и ФК "Черноморец" достигли соглашения о переходе в одесский клуб на правах аренды 23-летнего защитника "бело-синих" Романа Вантуха, передает УНН со ссылкой на сайт "Динамо".

Что известно

Срок арендного соглашения - до конца сезона 2021/2022.

Детали

В прошлом сезоне Вантух выступал за "Александрию", где за сезон 2020/2021 провел 20 матчей (17 в чемпионате и 3 в Кубке), из которых 19 в стартовом составе (16 в чемпионате, 3 в Кубке), и забил 2 мяча (1 в чемпионате, 1 в Кубке).

В аренду в "Александрию" также на правах аренды выступал за "Олимпик".

Напомним

Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью в игре с Боснией и Герцеговиной.