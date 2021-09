В Нью-Йорке во время урагана "Ида" мужчина плавал на надувном матрасе: видео покорило сеть

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Нью-Йорке во время урагана "Ида" мужчина поплавал на надувном матрасе. Видео опубликовал в Twitter пользователь под ником Tiktok Kingmista, передает УНН.

Детали

На опубликованных кадрах видно, как на одной из улиц затопленного Нью-Йорка плавает мужчина на матрасе. Он также курил кальян.

В комментариях пользователи пишут, что мужчина довольно спокойно принимает все неприятные сюрпризы природы.

Only in Bronx New York #Ida pic.twitter.com/jfDQO6nejE