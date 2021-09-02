Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Здоровье
Архив
14730

Италия планирует до конца года вакцинировать 80% населения старше 12 лет

Италия планирует до конца года вакцинировать 80% населения старше 12 лет

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Италии премьер-министр Марио Драги сообщил, что до конца сентября 80% людей в возрасте от 12 лет и старше будут вакцинированы. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По его словам, главным приоритетом правительства является обеспечение того, чтобы студенты могли вернуться в классы к урокам.

В частности, он пообещал расширить использование “зеленого пропуска” Covid в Италии — это шаг вызвал протесты по всей стране.

Драги также заявил, что итальянская экономика растет гораздо быстрее, чем ожидалось, но необходимо приложить усилия, чтобы в следующем году она могла расти стабильно высокими темпами.

Дополнение

В июле в Италии из-за увеличения количества больных коронавирусом продлен режим чрезвычайного положения до конца 2021 года.

Источник: УНН
Теги: вакцина, Италия, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.