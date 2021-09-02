"Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Донецкий ФК "Шахтер" подал официальную заявку со списком игроков для участия в групповом раунде Лиги чемпионов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Детали

Заявка команды выглядит следующим образом:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, поздравляю, Сергей Кривцов, Марлон, Николай Матвиенко, Юхим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Алан Патрик, Педриньйо, Евгений Коноплянка

Нападающие: Дентиньо, Жуниор Мораес, Лассина Траоре, Даниил сикан, Фернандо.

Дополнение

Команда Роберто Де Дзерби сыграет в группе D с “Интером”, “Реалом” и “Шерифом”.