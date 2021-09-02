Восемь человек задохнулись на шахте в Буркина-Фасо после того, как полиция применила слезоточивый газ

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Восемь человек задохнулись, когда полиция Буркина Фасо применила слезоточивый газ против несанкционированных золотоискателей на руднике Nordgold. Об этом сообщает УНН, передает Reuters.

Детали

Около 40 человек находились на месте происшествия, когда полиция применила слезоточивый газ что "вызвало панику и удушения золотоискателей", говорится в заявлении национального прокурора Вендиама Ламберта Санфо.

Санфо заявил, что в деле будут предъявлены обвинения в принудительном убийстве, но не уточнил, против кого. Четыре человека также были арестованы по обвинению в поджоге 10 автомобилей возле рудника.

В заявлении полиции также говорится, что они обнаружили на шахте тела шести горняков, но не упомянули о применении слезоточивого газа.

Дополнение

Nordgold, российская горнодобывающая компания с контрольным пакетом акций, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову и его сыновьям.

Буркина-Фасо и соседние страны Западной Африки в последние годы пережили золотую лихорадку, поскольку несанкционированные горняки, лишены других экономических возможностей, добывают руду в опасных условиях.