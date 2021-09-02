На Буковине обнаружили 164 новых случаев коронавируса за сутки
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Черновицкой области за 2 сентября зафиксировали 164 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 32 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 144 случаев болезни. За последние сутки 32 человек выздоровели, 78 638 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1847 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 689 ПЦР-исследования и 752 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 290 848 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 877 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.