На Буковине обнаружили 164 новых случаев коронавируса за сутки

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В Черновицкой области за 2 сентября зафиксировали 164 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 32 человека. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 82 144 случаев болезни. За последние сутки 32 человек выздоровели, 78 638 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1847 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 689 ПЦР-исследования и 752 экспресс-тесты.