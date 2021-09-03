WhatsApp оштрафовали в Ирландии на 225 млн евро

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Ирландии оштрафовали компанию-оператора мессенджера WhatsApp на 225 млн евро за нарушение Общего регламента по защите данных ЕС. Европейская власти решили, что назначенный ранее штраф недостаточно высок и требует от официального Дублина проверить и повысить его размер, объяснила Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии в четверг, 2 сентября, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Представители мессенджера собираются подать апелляцию и называют размер штрафа “абсолютно непропорциональным”.

Контекст

Расследование по WhatsApp началось в 2018 году. DPC проверяла, выполнял ли мессенджер обязательства в отношении собственных пользователей. Кроме того, изучался вопрос обработки и передачи личных данных пользователей Facebook (которому принадлежит WhatsApp) и другим технологическим компаниям. В декабря 2020 года DPC передала европейским профильным ведомствам свое решение с предложением назначить штраф от 30 до 50 млн евро, однако восемь европейских регуляторов выступили против.

Отсутствие консенсуса в июне привела к запуску процедуры урегулирования споров. Европейский совет по защите данных приказал Дублин назначить оператору мессенджера “эффективный, понятный и масштабный” штраф. В свою очередь, DPC требует от WhatsApp откорректировать работу по использованию данных пользователей в соответствии с Общего регламента по защите данных.