Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,02 0,0218  EUR: 32,01 0,0744 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Полсотни попыток терактов с 2015 года: СБУ обнародовала шокирующие цифры
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
10590

Без Мбаппе и с двумя новичками: сборная Франции внесла изменения перед игрой с Украиной

Без Мбаппе и с двумя новичками: сборная Франции внесла изменения перед игрой с Украиной

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Произошли кадровые изменения в составе сборной Франции, следующий поединок квалификации к ЧМ-2022 проведет против команды Украины, сообщает УНН со ссылкой на "Lequipe".

Детали

Главный нападающий “трехцветных” Килиан Мбаппе получил повреждение в поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. У футболиста обнаружили ушиб голени, и хотя травма не является серьезной, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Дидье Дешам не сможет рассчитывать также на появление на футбольном поле Нгола Канте и Корентена Толиссо, в которых последние медицинские тесты показали наличие проблем с икроножной мышцей.

В итоге, представители лондонского “Челси” и мюнхенской “Баварии” соответственно получили возможность пройти курс реабилитации вне стана национальной команды, в то время как им на смену были приглашены полузащитник французского “Марселя” Маттео Гендузи и хавбек туринского “Ювентуса” Адриен Раби.

Дополнение

Матч Украина — Франция состоится 4 сентября в Киеве.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.