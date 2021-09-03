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Определился победитель Суперкубка Украины по гандболу среди женщин

Определился победитель Суперкубка Украины по гандболу среди женщин

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Состоялся розыгрыш первого трофея нового сезона 2021/2022 годов среди женских гандбольных украинских команд, передает УНН со ссылкой на сайт ГК "Галичанка".

Детали

В битве за Суперкубок львовянки уверенно победили херсонская “Днепрянка” — 31:20 (17:9).

Примечательно, что решение проводить Суперкубок Украины было принято Федерацией гандбола Украины в августе 2016 и с тех пор неизменным, уже пятикратным, обладателем Суперкубка является “Галичанка”. В 2020 году Суперкубок не проводился.

Напомним

Три украинских клуба получили соперников по европейскому турнира по гандболу.

Источник: УНН
Теги: спорт, гандбол
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